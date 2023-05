Jana Heinisch bekommt auf Bootstour Hunger, Freund Yul macht das!

Bremen/Berlin - "Was war die lustigste, verrückteste, aber auch süßeste Sache, die jemals jemand für Euch gemacht hat?" - mit dieser Frage betitelte Jana Heinisch (29) ein Video, das sie am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil postete.

Model Jana Heinisch (29) war mit Freund Yul Oeltze auf einer Bootstour unterwegs, als sie plötzlich Hunger bekam - der 29-Jährige reagierte sofort. © Fotomontage: Instagram/jana.heinisch

In dem Clip selbst offenbarte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin anschließend, was ihr Freund Yul Oeltze (29) bereit ist, für sie zu tun. Und das ist eine ganze Menge!

So nutzten die beiden Turteltauben das gute Wetter am Sonntag, um auf einem kleinen Bott über den Wannsee zu schippern - dummerweise bekam die 29-Jährige mitten auf der Tour plötzlich Hunger.

"Ich will unbedingt Pommes. Leider kann man nicht an den Strand", erklärte die rothaarige Schönheit zu Beginn des Videos. Doch halb so wild, denn Freund Yul, ehemaliger Leistungssportler und Kanu-Weltmeister, leitete daraus eine "Mission" ab.

Der gebürtige Magdeburger zog sich kurzerhand bis auf die Badehose aus und sprang mit einem klassischen "Köpper" vom Boot. Anschließend kraulte er zum Strand. "Das ist schon ein Stück", kommentierte Jana.

Doch ein paar Minuten später hatte es der 29-Jährige geschafft, kaufte die Pommes und warf sich dann wieder in die Wellen. Während er die Fritten mit der einen Hand in die Höhe hielt, schwamm er auf dem Rücken zurück zum Boot!