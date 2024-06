Jana Heinisch muss wegen Schlafzimmerteppich immer an Oma und Opa denken

Bremen/Berlin - Vor einem Dreivierteljahr kauften sich Jana Heinisch (30, " Germany's Next Topmodel ") und Freund Yul Oeltze (30) ein Haus in der Nähe von Berlin . Seitdem gestalten die beiden das Domizil nach ihren Vorstellungen um.

Model Jana Heinisch (30) schwelgte am Mittwochmorgen auf Instagram in Erinnerungen. Auslöser war ihr Schlafzimmer-Teppich © Fotomontage: Instagram/jana.heinisch

In den vergangenen Monaten entwickelte sich das Instagram-Profil der gebürtigen Bremerin in diesem Zuge zu einem Account für Heimwerken und Gartenarbeit - die 30-Jährige geht in ihrem neuen Vorhaben voll auf.

Mittlerweile sind einige Bereiche des Hauses bereits fertig, darunter auch das Schlafzimmer. In ihrer Story widmete sich Jana am heutigen Mittwochmorgen einem ganz bestimmten Einrichtungsgegenstand des Zimmers.

"Jeden Morgen, wenn ich mich endlich mal aus dem Bett Richtung Kaffeemaschine hochgequält habe und über diesen Teppich laufe, denke ich an Oma und Opa. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind mit diesem Teppich verknüpft", schrieb sie.

Der in erster Linie rot-blau-weiß gemusterte Teppich komme aus dem Antiquitätenladen des Onkels ihrer Oma und sei seitdem im Besitz der Familie Heinisch, führte die frühere GNTM-Kandidatin stolz aus.

"Als meine Oma vor ein paar Jahren gestorben ist, fing mein Opa so langsam an, alle Erbstücke an uns zu verteilen und abzugeben, damit wir den 'Stress damit' nicht haben, wenn auch er nicht mehr ist. Für mich war es so ein toller Moment, als er mich fragte, ob ich den (...) haben wolle", berichtete die Influencerin.