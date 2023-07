Special Effects? Jana Heinisch sorgt für krasse Verwirrung bei ihren Fans!

Bremen/Berlin - Was war denn da los? Ex-GNTM-Kandidatin Jana Heinisch (29) hat für große Verwirrung bei ihren Fans gesorgt!

Jana Heinisch (29) ist plötzlich kaum noch wiederzuerkennen. © Fotomontage: Instagram/jana.heinisch

Auf Instagram begeistert die ehemalige "Germany's Next Topmodel"- Teilnehmerin und leidenschaftliche Pilotin ihre rund 220.000 Follower täglich mit ihrem nordischen Charme.

Neben persönlichen Einblicken in ihren turbulenten Alltag in ihrer Wahlheimat Berlin, ihre Beziehung mit Kanu-Weltmeister Yul Oeltze (29) und reichlich Flug-Content mogelt sich wie bei jeder Influencerin hin und wieder auch eine Werbeanzeige auf ihren Kanal.

Zuletzt pries die 29-Jährige in ihrer Story ein Darmprobiotikum an, das sie ihren Followern auch gegen Flugangst ans Herz legte - natürlich nur ein Scherz. Viel mehr als mit dem verrückten Storytelling sorgte sie aber mit etwas anderem für Verwunderung bei den Fans: ihrer Stimme.

Denn in der Instagram-Story, die vorbildlich als "Werbung" gekennzeichnet war, holte Jana plötzlich eine Werbestimme zutage, die einem Fernsehspot in nichts nachstand und ihrer echten Stimme so gar nicht ähnlich war.