"Geschafft!": Jana Ina Zarrella feiert Meilenstein, der sie "sehr viele Nerven gekostet" hat

Köln - Jana Ina Zarrella (47) hatte am vergangenen Wochenende tolle Neuigkeiten zu verkünden: Es ging um Hündchen Mimi!

"Leute, wie stolz ich auf Mimi bin!", begann die 47-Jährige ihre Story und strahlte dabei in die Kamera, während sie ihren Followern vom jüngsten tierischen Meilenstein im Hause Zarrella berichtete: Die Dackelhündin ist endlich stubenrein.

So gab die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (46) ihren Anhängern auch am Sonntag ein kleines Update bezüglich Mimi - und dabei hatte das Model tolle Neuigkeiten zu vermelden!

So habe die kleine Mimi am Sonntag nach den Schilderungen der Kölnerin zum ersten Mal vor der Tür gestanden und sich dort lautstark bemerkbar gemacht, ehe Jana Ina die Vierbeinerin in den Garten ließ, wo sie ihr Geschäft verrichtete.

Das versetzte ihre prominente Besitzerin in helle Freude, denn wie Jana Ina offenbarte, hatte sie das Projekt Stubenreinheit nicht nur "sehr viele Nerven gekostet", sondern auch "einige Flecken".

Umso größer war nun die Freude über den Meilenstein, den wohl viele Hundebesitzer, die schon einmal einen Welpen aufgezogen haben, nachempfinden konnten.

"Oh, mein Gott - ich hab's geschafft!", jubelte die 47-Jährige glücklich. Da gab es für Hündin Mimi sicherlich ein kleines Leckerli zur Belohnung!