Jana Ina Zarrella weint vor laufender Kamera, als Lkw mit besonderer Fracht neben ihr hält

Köln - Jana Ina Zarrella (47) überraschte ihre Fans am Sonntag mit bezaubernden Neuigkeiten, die ihr glatt einige Tränchen abrangen: An diesem Wochenende zog im Hause Zarrella nämlich ein weiteres Familienmitglied ein.

Jana Ina Zarrella (47) verdrückte sofort einige Tränen, als der grüne Lkw auf den Parkplatz fuhr. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella

Jana Ina Zarrella ist bekennende Hundenärrin - das hatte die Moderatorin ihren rund 824.000 Fans schon in unzähligen Videos unter Beweis gestellt, in denen sie sich mit Liebe und Hingabe um Hündin Cici gekümmert hatte.

Die kleine Mischlingsdame zog bereits vor einigen Jahren bei den Zarrellas ein und erfüllt das Leben ihrer prominenten Besitzer seither mit jeder Menge Freude.

Doch ein Hund ist nicht genug, wie Jana Inas jüngster Instagram-Beitrag gezeigt hatte, den die Ehefrau von Giovanni Zarrella (45) am Sonntag auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hatte. Denn ab sofort gesellt sich eine weitere Fellnase dazu!

"Ein ganz besonderer Tag in unserem Leben! Heute haben wir uns einen großen Wunsch erfüllt und einen zweiten Hund adoptiert", verriet die gebürtige Brasilianerin in ihrem neuesten Reel, in dem sie ihre Fans an der Abholung des kleinen Vierbeiners teilhaben ließ.

So hatte Jana Ina in dem Video auf einem Parkplatz gewartet, ehe der ersehnte Lkw vorfuhr, der das neue Familienmitglied zu seinen Besitzern brachte - ein ergreifender Moment, der bei der 47-Jährigen Tränen fließen ließ.