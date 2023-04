Jana Ina Zarrella präsentiert Fans seltenen Anblick: "So sieht die Realität aus"

Jana Ina (46) zeigt im Urlaub ihre natürliche Haarpracht und begeistert damit ihre Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/janainazarrella

Da sich ihre beiden Kinder bereits mitten in den Teenager-Jahren befinden, sind Jana Ina und ihr Ehemann Giovanni Zarrella (45) auf die Ferien angewiesen. Das nutzte das Promi-Pärchen prompt aus und setzte sich am vergangenen Wochenende in den Flieger, um zu den beliebten Atollen im Indischen Ozean zu reisen.

Dort urlaubt die Familie auf luxuriöse Art und Weise. Zwischen türkisfarbenem Wasser, kleinen Strandhütten und erstklassigem Essen lässt es sich nun mal gut aushalten. Das hat allerdings auch seinen Preis: Laut TAG24-Recherche kosten zehn Tage in besagtem All-Inclusive-Hotel für zwei Erwachsene und zwei Kinder um die 10.500 Euro.

Bei diesem Überangebot an Aktivitäten und der paradiesischen Umgebung setzt der Erholungseffekt schnell ein - auch bei Jana Ina.

Denn die 46-Jährige läuft auf der kleinen Urlaubsinsel ganz natürlich durch die Gegend: barfuß, mit lässigem T-Shirt und ohne Make-up. Selbst ihre sonst akribisch geföhnten Haare scheinen ein Eigenleben zu führen.

Die Überraschung: Jana Ina ist eigentlich ein Lockenkopf!