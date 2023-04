Jana Ina Zarrella über Schnorchel-Erlebnis auf den Malediven: "Das war Horror für mich"

Nachdem Jana Ina schon zu Beginn der Reise eine kuriose Bekanntschaft gemacht hatte, berichtet die 46-Jährige jetzt über ein Erlebnis, das der früheren " Love Island "-Moderatorin Angst bereitete. "Glaubt mir, ich habe richtig Angst. Ich bin so ein kleiner Schisser. Ich habe richtig Angst", ließ die Brasilianerin ihre gut 755.000 Follower bei Instagram wissen und erzählte weiter: "Sobald ich höre: 'Haie', dann ist es für mich vorbei. Wir schnorcheln so schön und dann die Instructors, die bei uns sind, die sagen immer ganz laut 'Shark, Shark'. Das war Horror für mich. Aber eigentlich wollen sie nur zeigen: Baby-Haie schwimmen da. Aber kennt ihr das? Ihr schwimmt im offenen Meer, schon total ängstlich und dann gibt es immer einen, der schreit: 'Shark, Shark!'"

Jana Ina Zarrella (46) genießt aktuell einen Luxus-Urlaub auf den Malediven mit ihrer Familie. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits am frühen Morgen machten sich Jana Ina und ihr Gatte Giovanni auf zum Schnorchel-Abenteuer. "Es war wirklich schön. Wir sind mit dem Boot rausgefahren und als wir da angekommen sind, da kamen ganz viele Delfine. Das war wirklich so schön. Es hat leicht geregnet, da war so ein Riesen-Regenbogen und dann diese Delfine, also das ist wirklich wie im Märchen, wie im Paradies", so die hübsche Brünette.

Einzig die Uhrzeit machte der Modeexpertin zu schaffen. Denn der Trip ging bereits um sieben Uhr los. Deshalb hatte sie "noch nicht diese Laune."

Die 46-Jährige zeigte sich aber begeistert vom Ausflug auf den Malediven. "So eine gute halbe Stunde waren wir am Schnorcheln. Wir haben eine Wasserschildkröte gesehen, so eine ganz große, und Babyhaie sind überall."

Viele ihrer Follower fragten die Brasilianerin deshalb, ob die Babyhaie nicht gefährlich seien. "Nein, sind sie nicht, solange sie Babys sind", erklärte die Moderatorin mit einem Lachen.