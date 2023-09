Jana Ina Zarrella schockt Fans: Was ist mit ihren Zähnen passiert?

Die Moderatorin hat eine Schiene in den Zähnen getragen, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. © Montage: Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

Die eingefärbte Kunststoffschicht musste dabei glücklicherweise nur kurze Zeit in Jana Inas Mund bleiben. Die TV-Beauty machte sich jedoch einen Spaß daraus und grinste absichtlich breit in die Kamera.

"Fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen", kommentierte sie ihren gewöhnungsbedürftigen Look in lallendem Tonfall. "Hat was von einem Boxer vor einem Boxkampf. Also so eine Mischung aus Boxer und ich habe gerade Gummibärchen gegessen."

"Sehr schön, super, ich fühle mich sehr wohl", ergänzte Jana Ina mit offenkundiger Ironie.

Umso größer war dafür die Freude, als die Teile zur Fixierung des Retainers nicht länger benötigt wurden und die Zweifach-Mama endlich wieder ganz ohne Einschränkung - mit geraden, weißen Zähnen - lachen konnte. Da haben sich die Strapazen doch gelohnt!