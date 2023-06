Jana Ina Zarrella verschickt Sprachnachricht, dann kommt es zu fiesem Zwischenfall: "Mir ist schlecht"

Jana Ina Zarrella (46) offenbarte nach dem Vorfall: "Mir ist schlecht." © Bildmontage: Instagram/janainazarrella

Täglich meldet sich Jana Ina Zarrella bei ihren mehr als 760.000 Instagram-Fans mit Updates aus ihrem Alltag - am Montagabend berichtete die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella (45) allerdings von einem fiesen Zwischenfall, der sich soeben ereignet hatte.

"Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist!", klagte die gebürtige Brasilianerin mit verzogenem Gesichtsausdruck vor ihrer Handykamera, ehe sie offenbarte, was sich soeben ereignet hatte.

"Ich war unterwegs mit Cici, wir waren draußen und ich habe eine Sprachnachricht verschickt", erklärte Jana Ina. Doch während des Sprechens sei ihr plötzlich eine Mücke geradewegs in den Mund geflogen, die die Moderatorin daraufhin verschluckte.

Ein Vorfall, der bei der zweifachen Mama offensichtlich ziemlichen Ekel auslöste!

"Leute, das ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das für eine Mücke war, und ich will es auch nicht wissen. Mir ist schlecht", klagte die Kölnerin, die nach eigener Aussage auch nach dem Zwischenfall noch das Gefühl hatte, das Insekt würde ihr im Hals stecken. "Nur der Gedanke daran ist schon schlimm", so die 46-Jährige.