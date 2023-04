Als Jana Ina Zarrella ihren Hund nach dem Urlaub begrüßt, schlagen Fan-Herzen höher

Jana Ina Zarrella (46) zeigt Hündin Cici regelmäßig bei Instagram. © Bildmontage: Instagram/janainazarrella

Eigentlich sind Jana Ina und ihre treue Begleiterin Cici unzertrennlich. Täglich bricht das Gespann zu ausgiebigen Spaziergängen auf und spielt oder kuschelt auf dem Sofa, in den vergangenen Tagen musste die kleine Mischlingshündin jedoch ohne ihr heiß geliebtes Frauchen auskommen.

Jana Ina hatte mit ihrer Familie einen traumhaften Urlaub auf den Malediven verbracht und auch ihren Fans Einblicke ins "Paradies" gewährt. So hatte die zweifache Mama unter anderem das türkisfarbene Wasser, die weißen Sandstrände und die kulinarischen Köstlichkeiten gefilmt.

Die Zeit in paradiesischen Verhältnissen ist nun schon wieder vorbei, wie die gebürtige Brasilianerin ihren rund 756.000 Fans bei Instagram gezeigt hatte. Am heutigen Montag teilte Jana Ina nämlich einen neuen Clip auf ihrem Kanal, in dem sie ihre Ankunft in heimischen Gefilden festgehalten hatte.

Im Mittelpunkt stand dabei Hündin Cici, die bereits in freudiger Erwartung auf die Fernsehmoderatorin an der Tür gestanden und wild mit ihrem Schwanz gewedelt hatte.

Als die Tür dann endlich aufging, gab es für Cici kein Halten mehr: Die Vierbeinerin stürmte hinaus auf ihre Besitzerin zu und schleckte Jana Ina überglücklich ab. Und auch die 46-Jährige strahlte bis über beide Ohren, als sie ihr Fellkind wieder in die Arme schließen konnte.