"Mein Herz ist schwer": Jana Ina Zarrella wegen ihrer Tochter (10) ganz nachdenklich

Köln – Jana Ina Zarrella (46) gewährt Einblicke in ihr Seelenleben. Die TV-Moderatorin, die ansonsten stets ein breites Lächeln im Gesicht trägt, zeigt sich so nachdenklich wie nur selten - dabei geht es um ihre Tochter (10).

In einer Instagram-Story teilte die Zweifach-Mama den Schnappschuss eines Spielzeug-Schlosses in XXL-Größe und schrieb dazu: "Der Moment, wenn deine Tochter älter wird und Barbie und Co. ausziehen müssen."

Jana Ina (l.) und Giovanni (45, 2.v.l.) zeigen ihre Kinder nicht offen im Netz. © Instagram/Screenshot/Jana Ina Zarrella

In einem Zeitraffer-Video ist zu sehen, wie Jana Ina das rosaroten Prinzessinnen-Schloss, welches das Herz vieler junger Spielzeug-Fans höher schlagen lässt, in seine zahlreichen Einzelteile zerlegt.

"Die Kinder werden so schnell groß. Wahnsinn", wurde die 46-Jährige bei ihrer Aufgabe richtiggehend sentimental. Zum Glück habe sie noch eine Nichte, der sie das Puppenparadies in Übergröße nun vermachen wolle.

"Die wird noch viel Spaß mit den Sachen haben", ist die TV-Beauty überzeugt. "Trotzdem ist mein Herz gerade ganz schwer."

Erst am gestrigen Sonntag hatte Jana Ina bereits in alten Erinnerungen geschwelgt, weil sich ihr Hochzeitstag mit Giovanni (45) zum 18. Mal jährte. Am 3. September hatte sich das Promi-Paar das Jawort gegeben - und ein Ende ihrer Liebe scheint noch lange nicht in Sicht zu sein, wie Jana Ina mit dem Hashtag "#forever" durchblicken ließ.