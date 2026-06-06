Süß, süßer, Giovanni und Jana Ina: Das sind die Geheimnisse ihrer Traum-Ehe
Sardinien - Giovanni (48) und Jana Ina Zarrella (49) gelten als DAS Promi-Traumpaar schlechthin. Am Rande eines Events hat der Italiano-Sänger seiner Ehefrau jüngst eine rührende Liebeserklärung gemacht und verraten, weshalb die Brasilianerin die Liebe seines Lebens ist.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind Giovanni und Jana Ina inzwischen schon ein Herz und eine Seele, haben sich im Laufe der Jahre ohne öffentliche Dramen zu einem der romantischsten Promi-Pärchen der Medienlandschaft gemausert.
Im Talk mit RTL hat der 48-Jährige nun sein Herz geöffnet. "Es gibt nicht drei oder fünf große Punkte unserer Liebe. Wenn man weiß, dass man jemanden gefunden hat, der genauso tickt, dem Familie so wichtig ist und der durch dick und dünn geht - dann möchte man das nie mehr im Leben loslassen."
Besonders seine Frau Jana Ina ist nach all den Jahren noch voll des Lobes über den Italiener und seine romantische Ader.
"Giovanni ist super romantisch – ich liebe das. Wir sind seit 22 Jahren zusammen und es gibt keinen Moment, in dem mein Mann mir nicht die Autotür aufhält. Ich bekomme auch immer wieder Blumen. Solche Kleinigkeiten zeigen, wie wichtig du deinem Partner bist."
Dieser Trick bringt Jana Ina Zarrella zur Ruhe
Eine Eigenschaft sticht schließlich aber doch heraus, stellt die Moderatorin fest. "Wir sind ein Team, halten zusammen, aber wir sind auch zwei Individuen. Wir sind unsere größten Fans und unterstützen uns gegenseitig", erklärt sie freudestrahlend.
Sollte es phasenweise aber doch einmal stressig werden bei all den öffentlichen Veranstaltungen, hat Giovanni einen guten Trick auf Lager, um Jana Ina die nötige Auszeit zu verschaffen: Strand und Meer.
"Gerade in solchen Momenten verliebe ich mich immer wieder neu. Da atmet sie auf und wirkt wieder wie ein Kind, das am Strand läuft." Da darf auch der Rest der Familie nicht fehlen - sowohl italienischer als auch brasilianischer Seite.
"Wir sind eine brasilianische, italienische Familie. Wir sind immer zusammen. Da kommen Eltern, Geschwister und weitere Verwandte mit. Wir nehmen immer alle mit und lieben das."
Schon bald will das Promi-Traumpaar näher ans Meer ziehen. Aktuell sind Giovanni und Jana Ina auf der Suche nach einem kleinen Haus auf Sardinien, verraten sie.
Titelfoto: Oliver Berg/dpa