Süß, süßer, Giovanni und Jana Ina: Das sind die Geheimnisse ihrer Traum-Ehe

Sardinien - Giovanni (48) und Jana Ina Zarrella (49) gelten als DAS Promi-Traumpaar schlechthin. Am Rande eines Events hat der Italiano-Sänger seiner Ehefrau jüngst eine rührende Liebeserklärung gemacht und verraten, weshalb die Brasilianerin die Liebe seines Lebens ist.

Mehr als 20 Jahre sind Jana Ina und Giovanni Zarrella schon verliebt. © Felix Hörhager/dpa

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind Giovanni und Jana Ina inzwischen schon ein Herz und eine Seele, haben sich im Laufe der Jahre ohne öffentliche Dramen zu einem der romantischsten Promi-Pärchen der Medienlandschaft gemausert.

Im Talk mit RTL hat der 48-Jährige nun sein Herz geöffnet. "Es gibt nicht drei oder fünf große Punkte unserer Liebe. Wenn man weiß, dass man jemanden gefunden hat, der genauso tickt, dem Familie so wichtig ist und der durch dick und dünn geht - dann möchte man das nie mehr im Leben loslassen."

Besonders seine Frau Jana Ina ist nach all den Jahren noch voll des Lobes über den Italiener und seine romantische Ader.

"Giovanni ist super romantisch – ich liebe das. Wir sind seit 22 Jahren zusammen und es gibt keinen Moment, in dem mein Mann mir nicht die Autotür aufhält. Ich bekomme auch immer wieder Blumen. Solche Kleinigkeiten zeigen, wie wichtig du deinem Partner bist."