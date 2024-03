Wegen neuer Hündin: Jana Ina Zarrella muss sich schroffe Kritik gefallen lassen!

Köln - Jana Ina Zarrella (47) ist bekanntlich leidenschaftliche Hundemama, kümmert sich hingebungsvoll um ihre Vierbeiner und erfüllte sich mit Zweithund Mimi zuletzt einen lange gehegten Traum. Nun musste sich die TV-Moderatorin jedoch schroffe Kritik seitens ihrer Fans gefallen lassen, denn denen stieß eine Sache in den letzten Wochen ziemlich sauer auf - was war denn da los?

Cici (r.) und Mimi sind ihr ein uns alles: Jana Ina Zarrella kümmert sich um beide Hündinnen mit Liebe und Hingabe, © Instagram/janainazarrella

So hagelte es am Dienstag unter dem letzten Beitrag der Fernsehmoderatorin zahlreiche Negativ-Kommentare, in denen einige User ihre Trauer darüber bekundeten, dass zuletzt nur noch Mimi in Jana Inas Beiträgen zu sehen gewesen sei.

"Ich vermisse Cici", oder auch "Ich frage mich schon auch, warum Mimi überall dabei sein darf und Cici nicht", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte des Beitrags, in dem Jana Ina die Dackelhündin mit zu einem TV-Dreh genommen hatte.

Allerdings bekam die 47-Jährige auch Rückendeckung von vielen Fans! "Ich finde die Kommentare hinsichtlich Cici wirklich albern. Leute, wie superschön ist es, dass zwei Fellnasen die Möglichkeit auf ein wirklich schönes Zuhause gegeben wird?", betonte beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer daran erinnerte, dass Jana Ina erst vor wenigen Tagen in ihrer Story Stellung zu der Kritik bezogen hatte.

"Sie hat es doch erklärt, dass Cici Probleme mit dem Autofahren hat und deswegen beim Job nicht dabei ist", erinnerte der User.