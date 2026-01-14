Paukenschlag um Janine Kunze: TV-Star offenbart überraschende Zukunftspläne

Köln - Eigentlich hält Janine Kunze ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit raus. Zu Beginn des Jahres überraschte die 51-Jährige ihre Fans jedoch mit völlig unerwarteten Plänen.

Deutschland adé: Janine Kunze (51) möchte mit ihrer Familie nach Ibiza auswandern. © Bildmontage: Instagram/janinekunzeofficial (Screenshots)

In einem Interview mit dem "Mallorca Magazin" von Anfang Januar plauderte die ehemalige "Hausmeister Krause"-Schauspielerin offen über ihre Liebe zu der Baleareninsel und offenbarte dabei bis dato ungeahnte Auswanderungspläne.

"Ich liebe den Lifestyle auf den Balearen einfach", erklärte die Kult-Blondine aus Köln. Ergänzend schob sie noch hinterher: "Man ist so entschleunigt, die Leute sind viel entspannter und es herrscht eine ganz andere Stimmung als in Deutschland."

Doch die Liebesbeziehung zu der Mittelmeer-Insel besteht nicht erst seit gestern. Schon in jungen Jahren war Kunze oft dorthin gereist, da die Familie ihres damaligen Freundes eine eigene Immobilie in Andratx besaß.

Seit 2002 ist die Moderatorin nun aber schon mit ihrem Mann Dirk Budach (61) verheiratet. Mit ihm verlagerte sich die Liebe von Mallorca nach Ibiza. Und genau hier könnte sich Janine ihren zukünftigen Lebensmittelpunkt vorstellen, wie sie weiter verriet.

Dabei stamme die Idee gar nicht von ihr. Treibende Kraft seien ihre Kinder gewesen, die sie "aktiv" mit der Frage konfrontierten: "Warum wandern wir eigentlich nicht nach Ibiza aus?" Seitdem lässt sie der verlockende Gedanke nicht mehr los.