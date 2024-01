"Ich hatte Todesangst!" Deshalb will Janine Pink auf keinen Fall ins Dschungelcamp

Leipzig - Das Dschungelcamp 2024 läuft seit Freitagabend, die TV-Zuschauer dürfen wieder live dabei sein, wenn sich diverse (A-bis-Z)-Promis um die Wette ekeln. Auch Reality-Sternchen Janine Pink (36) schaltete am Sonntag ein - und stellte direkt klar, warum sie auf keinen Fall in den australischen Busch gehen würde.

Leyla Lahouar (27) hat am Sonntag in der Dschungelprüfung fast einen Nervenzusammenbruch erlitten. © RTL / Stefan Thoyah

Die Leipzigerin war schon bei so mancher Reality-Show dabei, ging beispielsweise 2019 aus der 7. Staffel von "Promi Big Brother" als Siegerin hervor.

So mancher Fan dürfte vielleicht sogar schon einmal Wetten abgeschlossen haben, wann man der 36-Jährigen auch endlich mal beim Verputzen der verschiedensten Tierchen und dem daraus resultierenden Würgen zuschauen kann.

Daraus wird sehr wahrscheinlich nichts, denn genau die Tiere sind das Problem! Das stellte die Influencerin am Sonntagabend in einer Story bei Instagram klar.

"Scheiße, guckt ihr gerade den Dschungel?", begrüßte die Leipzigerin ihre Follower. Und nahm direkt Kandidatin Leyla Lahouar (27) in Schutz. "Ich kann die Leyla so verstehen."

Hintergrund: Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin sollte am Sonntag mit Twenty4tim (23) in die Dschungelprüfung "Ich bin im Spa - Holt mich hier raus!". Kaum hatte die begonnen, brach Leyla schon schluchzend ab - das im Dschungel herumkrabbelnde Getier ist offenbar so gar nicht ihr Ding.