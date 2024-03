Janine Pink verlor große Liebe an den Alkohol: "War der beste Mann, den ich je getroffen habe!"

In der App matchte sie dann mit einem Feuerwehrmann aus Kanada. "Er hatte wirklich heiße Bilder drin in Feuerwehrkluft, das war schon ansprechend, mal was anderes", schwärmte Janine.

Im "Fundbüro der Liebe" erzählt MDR Jump die Liebesgeschichten der verschiedensten Menschen. © MDR Jump

Doch zeitgleich mit den Schmetterlingen im Bauch bemerkte die Influencerin auch eine unschöne Gewohnheit bei ihrem Liebsten.

"Am Anfang dachte ich mir nichts dabei und hab mir das nur angeguckt. Irgendwann habe ich ihn gefragt, warum er so viel trinken muss, und er hat das damit begründet, dass er den Anblick von so vielen toten Menschen psychisch nicht wirklich verarbeiten kann und betäuben muss", erzählte die Leipzigerin weiter.

Der Alkoholismus ihres Freundes äußerte sich in wüsten Beschimpfungen und Aggressivität.

"Wir waren im Club, und (...) er hatte eine ganze Flasche Captain Morgan getrunken. Er hat mich beleidigt und herumgeschrien und als ich mit einer Freundin telefoniert habe, hat er mich an den Armen und Beinen gegriffen und wollte mich in den Pool schmeißen", schauderte Janine.

Wieder im nüchternen Zustand bereute der Feuerwehrmann sein Verhalten stets zutiefst - nur, um beim nächsten Rausch wieder in gleiche Verhaltensmuster zu verfallen. Im gemeinsamen Mexiko-Urlaub zog Janine schließlich den Schlussstrich und beendete die Beziehung.

"Wir hatten so schöne Zeiten, und ich habe den Alkohol so verflucht. An die große Liebe will ich aber trotzdem glauben, mein großes Vorbild sind meine Eltern, die sind zusammen, seit sie Teenager sind", zog die Single-Lady ihr Fazit.

Die ganze Folge von "Fundbüro der Liebe" könnt Ihr Euch auf YouTube anschauen.