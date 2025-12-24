Kurz vor Weihnachten: Janni Hönscheid muss Abschied von geliebtem Familienmitglied nehmen

Berlin - Die Weihnachtszeit beginnt für Janni Hönscheid (35) in tiefer Trauer: Völlig unerwartet hat sie ihren geliebten Hund Frida verloren.

Hündin Frida erlitt vor wenigen Tagen einen Herzstillstand. © Instagram: thehappytribe

"Und wieder weine ich, wenn ich schreibe: 'Frida hat uns verlassen.' Sie wird nie wieder zurückkommen...", teilt die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit.

Für Janni würde nun der Schmerz und die Leere, die sie hinterlassen hat, für immer bleiben. "Ich kann es nicht in Worte fassen, das Gefühl, in meinem Herzen", schreibt sie.

Janni habe die Hündin nicht ausgesucht, sondern ihre Tochter habe diese bei einer älteren Dänin gefunden, die den ganzen Tag geraucht habe. Frida habe in einer Ecke - mit ganz roten Augen - gelegen.

"Ich wollte nie so ein Hund, der in einer Handtasche beworben wird... doch irgendwas führte uns zueinander", berichtet die ehemalige Profi-Surferin weiter.

Die Hündin erlitt kurz nach der abendlichen Gassi-Runde einen Herzstillstand. "Ich versuchte sie zu reanimieren, sie irgendwie zurückzuholen", so die Frau von Peer Kusmagk (50).