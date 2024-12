Auch das noch! Jasmin Herren baut Unfall nach Schulden-Schock

Köln - Schlagersängerin Jasmin Herren (45) scheint derzeit vom Pech verfolgt! Am Wochenende hat sie ihren Fans von einem äußerst unglücklichen Unfall berichtet. Wird ihr möglicherweise alles zu viel?

Nicht bei bester Laune berichtete Jasmin Herren am Wochenende ihren Fans vom neuesten Fauxpas. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jasmin Herren

Sichtlich angeknackst und bedröppelt hatte sich die Mallorca-Sängerin am Samstag bei Instagram zu Wort gemeldet, um ihren Fans vom neuesten Tiefpunkt zu berichten.

Denn neben dem kreisenden Pleitegeier und Schulden in Höhe von 400.000 Euro muss sich die Witwe von Willi Herren (†45) nun auch noch mit einem Autounfall und dessen Bürokratie herumplagen.

In einer ausführlichen Story nahm Jasmin schließlich Stellung, spricht dabei selbst von Pech und denkt weiterhin an das Gute. "Jetzt hatte ich noch mehr Pech und bin aus Versehen rückwärts in ein parkendes Auto reingefahren."

Wo genau sich der Zwischenfall abgespielt hat, gab die Ex-Teilnehmerin von "Forsthaus Rampensau" keine Angaben. "Zum Glück war der Autobesitzer entspannt und freundlich. Aber das kann ich gerade nicht gebrauchen. Wirklich nicht."