Jasmin Herren präsentiert neue Langhaar-Frisur: Fans fällen brutales Urteil

Ihr Ziel sei es, ihre eigenen Haare mindestens bis auf Brustlänge wachsen zu lassen, verriet das Reality-TV-Sternchen in einer Instagram-Story. Weil dafür jedoch jede Menge Geduld nötig ist, entschied sich Jasmin für eine kurzfristigere Lösung und ließ sich vom Friseur ihres Vertrauens in Köln Echthaar-Extensions einsetzen.

Die Witwe von Willi Herren (†45) trägt jetzt Extensions, die ihr als blonde Wallemähne bis zur Taille reichen. © Montage: Instagram/Screenshot/Jasmin Herren

Wo Jasmins Spitzen noch kurz zuvor auf Kinnhöhe endeten, reichen der Ex-IBES-Teilnehmerin nun lange, blond gelockte Strähnen bis zur Taille. Zufrieden präsentierte sie ihre neue Haarpracht von allen Seiten.

Unter dem Video trudelten schnell die ersten Reaktionen ein - und die waren brutal!

"Kurz steht dir besser, so frech", lautet der am häufigsten mit einem Herzchen versehene Kommentar. Viele andere User schlagen in dieselbe Kerbe: "Oh nein, bitte nicht. Kurz macht viel jünger und passt zu dir."

Die langen Extensions würden unnatürlich wirken und auch die Farbe sehe "sehr stumpf" aus.

Tatsächlich lässt sich nahezu keine positive Reaktion auf Jasmins Haar-Transformation finden. Stattdessen ziehen einzelne User einen bestimmten Vergleich: "Kurz gedacht, es wäre die Tochter vom Blanko (gemeint ist Patricia Blanco, Anm. d. Red.)."

Ob diese Feststellung als Lob gemeint ist, scheint angesichts der sonstigen, massiven Negativ-Kritik allerdings mehr als fraglich ...