Jasmin Tawil ist wieder frei! Psychiatrie war "das Schlimmste, was ich je erlebt habe"

San José - Jasmin Tawil (40) ist wieder in Freiheit! Die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) durfte die psychiatrische Anstalt in Costa Rica verlassen, wo sie die vergangenen Tage hatte ausharren müssen - gegen ihren Willen und getrennt von ihrem kleinen Sohn Ocean (3).

Das Schlimmste für sie: Jasmin hatte in der ganzen Zeit keinen Kontakt zu ihrem dreijährigen Sohn Ocean, der in einem Kinderheim untergebracht worden sein soll.

Vergangenen Samstag war der frühere GZSZ -Star nach einem Streit mit der Familie ihres Ex-Freundes in ihrer Wahlheimat Costa Rica festgenommen und anschließend in die Psycho-Klinik eingewiesen worden .

"Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe", gibt die Musikerin im Interview mit dem Fernsehsender zu. "Ich kann es noch gar nicht glauben!"

Jasmin Tawil breitet die Arme aus und hat ein Lächeln auf dem Gesicht - die Schauspielerin scheint nicht fassen zu können, dass sie endlich wieder in Freiheit ist.

Dabei hatte Jasmin Tawil auch beklagt, dass sie gegen ihren Willen in einem Schlafsaal mit 40 bis 50 Frauen festgehalten werde und tagelang nichts von ihrem Sohn gehört habe.

Doch wie kam es überhaupt dazu? Jasmin war nach einem Streit mit der Familie ihres Ex-Freundes Miquele polizeilich gesucht worden: Sie soll nicht nur auf mehrere Mitglieder der Familie losgegangen, sondern auch bei einem Nachbarn eingebrochen sein und ihn bestohlen haben - all das wurde offenbar auf Bildern einer Überwachungskamera festgehalten.

Jasmin Tawil (40) wurde aus der Psychiatrie entlassen. Doch wann wird sie ihren Sohn wiedersehen? © Screenshot/Instagram/jasmintawil

Zurück in Freiheit muss die Ex-Frau von Adel Tawil jetzt also darum kämpfen, den kleinen Ocean wieder zurückzubekommen - was sich allerdings schwierig gestalten könnte, wie die 40-Jährige weiter erklärte.



Denn dafür bräuchte sie entweder eine Vollmacht aus Deutschland oder müsste die costa-ricanische Staatsbürgerschaft annehmen.

In diesem Fall würde der Sohn der Schauspielerin aber mindestens ein halbes Jahr lang weiter in Obhut des Jugendamtes bleiben, bis sie selbst sich als "gute Mutter" bewiesen habe.



Egal wie - nach ihrer Entlassung dürfte Jasmin Tawil jetzt alles daran setzen, ihr Kind so schnell wie möglich wieder in die Arme schließen zu können.