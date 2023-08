Krass! Hat sich "Blümchen" ein Lippen-Tattoo stechen lassen?

Die Sängerinnen "Blümchen" (43, r.) und Domiziana (26) bringen zeitnah einen Song namens "SOS" raus - haben sie sich passend dazu ein Lippen-Tattoo stechen lassen? © Instagram/jasminwagnerofficial

Zumindest postete die "Herz an Herz"-Sängerin am Dienstag auf Instagram einen entsprechenden Schnappschuss, auf dem sie ihren rund 156.000 Followern das mutmaßliche Tattoo präsentierte.

Darauf posiert sie neben der Sängerin Domiziana (26), die im vergangenen Jahr mit dem Song "Ohne Benzin" für Furore gesorgt und kurzzeitig auf Platz eins der Single-Charts gestanden hatte.

Beide schauen auf dem Foto direkt in die Kamera, während sie ihre jeweiligen Unterlippen nach unten ziehen und den Blick auf die Innenseite mit dem Schriftzug "SOS" freigeben.

Ob es sich bei Blümchens Tattoo wirklich um ein echtes handelt? Die 43-Jährige ließ sich in der Caption selbst nicht in die Karten gucken. Sie schrieb: "Fake or real? Lieben Domiziana und ich unseren Song so sehr?"

Hintergrund: Am kommenden Freitag bringen die beiden Künstlerinnen einen gemeinsamen Song namens "SOS" heraus. Handelt es sich also nur um Promo oder haben sich die beiden wirklich unter die Tattoo-Nadel gelegt?