Jay Khan: Das ist aus dem Ex-Boygroup-Star von US5 geworden!

Berlin - Als Boyband-Mitglied von US5 wurde Jay Khan (42) damals weltberühmt. Seit einigen Jahren ist es ruhiger um den Sänger geworden. TAG24 hakte bei ihm nach und wollte wissen: Was macht der Hottie heute?

Im Jahr 2023 sei "Team 5ünf" mit ihrem zweiten Album "Für die Ewigkeit" in kürzester Zeit in die TOP 10 der offiziellen Album-Charts gelandet.

Zudem habe er vor wenigen Jahren die Schlager-Boyband "Team 5ünf" gegründet. Diese habe jedoch eine kleine Pause eingelegt. Seine Solo-Karriere habe momentan oberste Priorität. In einigen Monaten wolle er sich wieder voll und ganz der Band widmen.

TAG24 traf die beiden auf ein kurzes Gespräch und wollte wissen, welche Projekte Jay Khan zurzeit verfolgt. "Im Juni habe ich meinen ersten eigenen Song namens 'Mein Stern' herausgebracht. Nun arbeite ich weiter an meiner Solo-Karriere und neuen Songs", so der 42-Jährige.

Beide top gestylt. Sie in einem kurzen weißen Sommerkleid kombiniert mit Cowboy-Schuhen und er im schwarzen Hemd mit weißer Leinen-Hose.

Auf der Sommerparty von Julian F.M. Stöckel (37) am Schermützelsee in Brandenburg ließen sich auch Jay Khan und seine Freundin Jessie Noe Scheuermann (27) blicken.

Die beiden Turteltauben: In Jessie sieht Jay seine Frau fürs Leben. © Screenshot Instagram: jaykhanmusik

Bereits seit sieben Jahren ist er schon mit Freundin Jessie zusammen. Ist es nun bald an der Zeit, zu heiraten oder Kinder zu kriegen? "Ja, das haben wir vor. Noch habe ich keinen Antrag gemacht, aber das könnte ja noch bald passieren", so der Ex- "Dschungelcamp"- Teilnehmer.

Vor wenigen Monaten zogen die beiden in eine größere Wohnung. Dort ist genug Platz für Nachwuchs.

Dass die beiden immer noch unglaublich ineinander verliebt sind, merkt man sofort. Sie gehen stets Hand in Hand durch die Veranstaltung. Auch ihre Blicke können sie kaum voneinander lassen.

Zudem gibt es kaum ein Event, wo die beiden nicht zusammen auftauchen. Das muss Liebe sein!