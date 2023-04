Nippel-Alarm bei Jeanette Biedermann: Heißes Cover-Shooting in Portugal

Ob das nun gewollt oder ungewollt war, die Fans feierten das Foto ihres Lieblings natürlich: "OMG siehst Du gut aus. Wow!" oder "Du bist so eine Wahnsinns-Frau!" und "Wunderschönes Foto von Dir 😍", jubelte Jeanettes Community in der Kommentarspalte.

Die Aufnahme soll sommerliches Feeling vermitteln, doch ganz so warm schien es zum Entstehungs-Zeitpunkt auch im Westteil der Iberischen Halbinsel noch nicht gewesen zu sein, denn durch das Top zeichnen sich deutlich sichtbar die Brustwarzen der Promi-Dame ab.

Das Video zu dem Sommerlied wurde in Portugal gedreht, wo auch gleich die Aufnahmen für besagtes Cover gemacht wurden.

Das Foto ist während des Shootings für das Cover zu ihrer neuen Single "Wir sind raus", die am 21. April erscheinen wird, entstanden.

Jeanette Biedermann arbeitet zurzeit an einem neuen Album, das voraussichtlich 2024 erscheinen wird. © Georg Wendt/dpa

Und natürlich flogen der Sängerin von allen Seiten Herzen, Flammen und verliebte Emojis zu.

"Ein weiterer Song aus meinem neuen Album! Ich freu mich so sehr! Es ist so ein schönes Sommerlied!", schrieb sie zu ihrem Beitrag.

Als kleinen Vorgeschmack auf das neue Lied zitierte der Ex-GZSZ-Star zudem eine Textzeile daraus: "Wir bleiben so lang, so lang, so lang, bis aus Fernweh Heimweh wird", heiß es darin. "Diese Zeile des Songs sagt glaube ich alles, oder?", fragte sie ihre Follower.

Bis zur Veröffentlichung des angekündigten Albums müssen sich Biedermanns Fans allerdings noch ein Weilchen gedulden. "Gut Ding will Weile haben! Ich arbeite auf 2024 hin 😅😂", antwortete die Berlinerin auf Nachfrage eines Users.

Bis zum Erscheinen der Single versprach Jeanette Biedermann "noch viele schöne Einblicke". Wenn die alle in ähnlicher Art und Weise ausfallen, freuen sich ihre Fans wohl ganz besonders darauf.