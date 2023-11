Große Sorge um Jennifer Aniston! Sie verliert mit Matthew Perry die zweite geliebte Person in kurzer Zeit

Aniston nahm zusammen mit dem "Friends"-Cast an Perrys Beerdigung am vergangenen Freitag teil, wo sie sich von ihrem Freund verabschiedete. Bis auf ein gemeinsames Statement des Casts äußerte sich Aniston noch nicht öffentlich zu Perrys Tod.

"Von den verbleibenden fünf geraten Jen und Courtney [Cox] am meisten ins Wanken, und Jen ist wahrscheinlich diejenige, die am stärksten zu kämpfen hat", sagte die Quelle.

Gegenüber dem Promi-Portal Page Six berichtete eine Insider-Quelle aus Hollywood, dass Aniston den Tod ihres Kollegen und guten Freundes nur äußert schlecht verkrafte.

Im November 2022 verlor Jennifer Aniston bereits ihren Vater John. © Chris Delmas / AFP

Aniston – die schon in einem Interview im Jahr 2004 bei der Aussicht, Perry zu verlieren, in Tränen ausbrach – wurde gesehen, wie er in Begleitung eines Wachmanns hinter den anderen Darstellern herging.

An der Beisetzung im engsten Familienkreis nahmen die Friends-Darsteller nicht teil.

Matthew Perry ertrank Ende letzten Monats im Whirlpool seines Hauses. Er sprach offen über seine Probleme und seine Alkohol- und Drogensucht und hatte Aniston dafür gelobt, dass sie sich um ihn gekümmert hatte.

"Sie war diejenige, die sich am meisten bemüht hat. Weißt du, dafür bin ich ihr wirklich dankbar", sagte Perry in einem Interview mit Diane Sawyer im Oktober 2022 über Aniston.

Perry enthüllte auch, dass es Aniston war, die ihn am Set von "Friends" zum ersten Mal konfrontierte, als den Kollegen am Set seine Sucht klar wurde.