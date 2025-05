Neuer Tiefschlag: So schadenfroh reagiert Oliver Pocher auf Raabs RTL-Niedergang

Köln - Wenn jemand schon am Boden liegt, dann ist Oliver Pocher (47) oft nicht weit, um noch einmal etwas Salz in die Wunden zu streuen. Sein jüngstes Opfer: Erzrivale Stefan Raab .

Wenn es um seine Meinung über Stefan Raab (58) geht, nimmt Oliver Pocher (47) meist kein Blatt vor den Mund. © Monika Skolimowska/dpa

Dass er dem Comeback des 58-Jährigen nach knapp zehnjähriger TV-Abstinenz kritisch gegenübersteht, daraus macht der Ex-Mann von Amira Aly (32) seit Monaten keinen Hehl. Zwischen beiden Männern klafft ohnehin seit Jahren ein tiefer Graben.

Nicht zuletzt deshalb empfindet Pocher beim Blick auf die Einschaltquoten zu Raabs RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" derzeit wohl eine große Portion Genugtuung. Denn die Talfahrt des Formats geht ungebremst weiter.

Mit 720.000 Zuschauern ab drei Jahren erzielte "DGHNDMBSR" am Mittwochabend - mal wieder - einen neuen Tiefpunkt. In der relevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) sah es noch finsterer aus: Hier schalteten gar nur noch 226.000 Menschen ein.

Damit erreichte die Show in dieser Kategorie einen indiskutablen Marktanteil von nur 7,2 Prozent. Selbst die Daily-Soaps "GZSZ" und "Alles was zählt" lockten an diesem Tag deutlich mehr Publikum vor die Endgeräte. Autsch!