Matthew Perry beerdigt! Hier nehmen seine "Friends"-Kollegen Abschied!

Auf Fotos, die unter anderem dem US-Promi-Portal TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie die drei weiblichen "Friends"-Stars, ganz in Schwarz gekleidet, auf dem Friedhof ankommen, um ihrem langjährigen Freund die letzte Ehre zu erweisen.

Insgesamt sollen bei der Trauerfeier am Freitag (3. November) nur etwa 20 Gäste anwesend gewesen sein, darunter, neben Perrys Eltern und seinem Stiefvater, auch seine Serienkollegen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (57).

In einer privaten Zeremonie nahmen Familienmitglieder und enge Freunde Abschied vom Verstorbenen, der auf dem berühmten "Forest Lawn"-Friedhof in den Hollywood Hills seine letzte Ruhe fand.

Vergangenen Samstag (28. Oktober) war Matthew Perry tot in seinem Whirlpool gefunden worden - sechs Tage später wurde der beliebte Serienstar nun in Los Angeles beigesetzt.

Der "Friends"-Cast (v.l.n.r.): David Schwimmer (57), Lisa Kudrow (60), Matthew Perry (†54), Courteney Cox (59), Jennifer Aniston (54) und Matt LeBlanc (56). (Archivbild) © Reed Saxon/AP/dpa

Wie sehr der Verlust ihres Kollegen und Freundes die fünf hinterbliebenen "Friends"-Darsteller schmerzt, hatten sie vor wenigen Tagen in einem gemeinsamen Statement deutlich gemacht.

"Wir waren mehr als nur Schauspielkollegen. Wir waren eine Familie", betonten die Sitcom-Stars gegenüber dem US-Magazin People. Sie alle bräuchten nun Zeit, um zu trauern und diesen "unfassbaren Verlust" zu verarbeiten.



Woran genau Perry starb, ist immer noch unklar. Ein Bediensteter hatte den 54-Jährigen vergangenen Samstag tot in seinem Whirlpool auf seinem Anwesen bei Los Angeles gefunden.

Ermittler entdeckten im Haus des Schauspielers später keine Drogen, dafür aber verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente wie Antidepressiva, angstlösende Mittel und ein COPD-Medikament.

Erste Tests ergaben laut TMZ, dass der Star weder an einer Überdosis Fentanyl noch an der Einnahme der Droge Crystal Meth starb, beide Substanzen seien nicht in Perrys Körper nachgewiesen worden.

Die Ergebnisse einer ausführlicheren toxikologischen Analyse stehen aber noch aus.