Kuschelfoto mit neuem Freund: Jennifer Aniston zeigt sich verliebt
Los Angeles (USA) - Dieses Foto hat Seltenheitswert: Im Netz gibt Hollywood-Star Jennifer Aniston (57) ungewohnt private Einblicke in ihr Liebesleben.
Ende vergangenen Jahres hatte die "Friends"-Darstellerin ihre Beziehung zu dem Life-Coach Jim Curtis (50) öffentlich gemacht. Seitdem genießt das Paar seine Liebe abseits des Rampenlichts. Bis jetzt.
Bei Instagram teilte die Schauspielerin an Ostern eine Fotoreihe mit bunt gemischten Alltagsmomenten, darunter ein putziger Schnappschuss mit einem Esel, ein Selfie mit "Friends"-Kollegin Courteney Cox (61), niedliche Aufnahmen ihrer Hunde, Bilder mit Freundinnen – und ein seltenes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten.
Verliebt schmiegt sich die 57-Jährige darauf an ihren Partner Jim und schlingt ihre Arme um seinen Hals, während beide glücklich in die Kamera lächeln.
Eine weitere intime Aufnahme aus Jennifers privater Fotogalerie zeigt den 50-Jährigen entspannt auf dem Sofa liegend beim Kuscheln mit einer ihrer Fellnasen.
Fans freuen sich für Jennifer Aniston und Jim Curtis
Dass die beliebte Hollywood-Schauspielerin ihren neuen Partner so offen präsentiert, dürfte einiges über den Stand ihrer noch recht frischen Beziehung aussagen, vermuten auch einige von Anistons fast 45 Millionen Followern.
"Es ist so schön zu sehen, dass du und Jim so glücklich miteinander seid", freute sich ein User, während viele andere ihm zustimmten und das Liebesglück des Paares ebenfalls feierten: "Ihr seht so toll zusammen aus" und "Glück steht dir ausgezeichnet", so der Tenor in den Kommentaren unter dem millionenfach gelikten Beitrag.
Über eine mögliche Beziehung zwischen Jennifer Aniston und Jim Curtis hatten Fans bereits im Sommer vergangenen Jahres spekuliert, nachdem die beiden erstmals gemeinsam auf Mallorca gesichtet worden waren. Im November machten sie ihre Liebe dann, ebenfalls mit einem Social-Media-Post, offiziell.
Anfang des Jahres sprach Curtis in der amerikanischen Today Show öffentlich über die Anfänge ihrer Romanze: Demnach fand das Paar über gemeinsame Freunde zueinander. "Es hat lange gedauert", verriet der Hypnotherapeut. Sie hätten viel miteinander geredet und seien sich dabei nähergekommen.
Titelfoto: picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss