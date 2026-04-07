Kuschelfoto mit neuem Freund: Jennifer Aniston zeigt sich verliebt

Los Angeles (USA) - Dieses Foto hat Seltenheitswert: Im Netz gibt Hollywood-Star Jennifer Aniston (57) ungewohnt private Einblicke in ihr Liebesleben.

Jennifer Aniston (57) ist frisch verliebt. © picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss

Ende vergangenen Jahres hatte die "Friends"-Darstellerin ihre Beziehung zu dem Life-Coach Jim Curtis (50) öffentlich gemacht. Seitdem genießt das Paar seine Liebe abseits des Rampenlichts. Bis jetzt.

Bei Instagram teilte die Schauspielerin an Ostern eine Fotoreihe mit bunt gemischten Alltagsmomenten, darunter ein putziger Schnappschuss mit einem Esel, ein Selfie mit "Friends"-Kollegin Courteney Cox (61), niedliche Aufnahmen ihrer Hunde, Bilder mit Freundinnen – und ein seltenes Pärchenfoto mit ihrem Liebsten.

Verliebt schmiegt sich die 57-Jährige darauf an ihren Partner Jim und schlingt ihre Arme um seinen Hals, während beide glücklich in die Kamera lächeln.

Eine weitere intime Aufnahme aus Jennifers privater Fotogalerie zeigt den 50-Jährigen entspannt auf dem Sofa liegend beim Kuscheln mit einer ihrer Fellnasen.