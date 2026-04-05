Gefallener Mega-Star plant große Rückkehr auf berühmtem Festival

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Wird es sein großes Comeback oder der nächste Absturz? Justin Bieber ( 32) steht kurz vor einem seiner wichtigsten Auftritte überhaupt. In wenigen Monaten möchte er bei dem legendären "Coachella Festival" seine Rückkehr auf der Bühne feiern.

Der Sänger Justin Bieber (32) und seine Ehefrau Hailey Bieber (29) zeigten sich in den letzten Jahren nur selten auf dem roten Teppich. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In den letzten Jahren sorgte der "Baby"-Interpret immer wieder für zahlreiche Schlagzeilen. Vor allem seine gesundheitlichen Probleme standen stets im Vordergrund.

Bereits mehrfach sprach Bieber offen über seine psychische Erkrankung. "Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Probleme mit Wut habe", zitierte Page Six den Musiker.

Nun soll ausgerechnet das Coachella, eines der weltberühmtesten Musikfestivals in den Vereinigten Staaten, alles ändern. Wie das Newsportal berichtete, müsse Bieber sich "selbst und der Branche etwas beweisen".

Die internationale Veranstaltung werde schlussendlich zeigen, wie es für den 32-Jährigen weitergehe.

Bei einem heimlichen Warm-up-Konzert in Los Angeles erzählte der "Sorry"-Interpret seinen Fans, wie sehr er sich auf seine Rückkehr freue. "Das war so wunderschön … das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf Coachella, und das wird richtig Spaß machen", schwärmte Bieber während seines Auftritts.

Doch hinter seinem augenscheinlich entspannten Auftreten verbarg sich eine sehr lange Musik-Pause. Wie Page Six berichtete, habe Bieber seit über vier Jahren kaum eine Bühne betreten.

Kurz nachdem der 32-Jährige eine temporäre Gesichtslähmung erlitten hatte, musste er seine "Justice World Tour" schlussendlich 2022 abbrechen.