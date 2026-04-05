Gefallener Mega-Star plant große Rückkehr auf berühmtem Festival
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Wird es sein großes Comeback oder der nächste Absturz? Justin Bieber (32) steht kurz vor einem seiner wichtigsten Auftritte überhaupt. In wenigen Monaten möchte er bei dem legendären "Coachella Festival" seine Rückkehr auf der Bühne feiern.
In den letzten Jahren sorgte der "Baby"-Interpret immer wieder für zahlreiche Schlagzeilen. Vor allem seine gesundheitlichen Probleme standen stets im Vordergrund.
Bereits mehrfach sprach Bieber offen über seine psychische Erkrankung. "Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Probleme mit Wut habe", zitierte Page Six den Musiker.
Nun soll ausgerechnet das Coachella, eines der weltberühmtesten Musikfestivals in den Vereinigten Staaten, alles ändern. Wie das Newsportal berichtete, müsse Bieber sich "selbst und der Branche etwas beweisen".
Die internationale Veranstaltung werde schlussendlich zeigen, wie es für den 32-Jährigen weitergehe.
Bei einem heimlichen Warm-up-Konzert in Los Angeles erzählte der "Sorry"-Interpret seinen Fans, wie sehr er sich auf seine Rückkehr freue. "Das war so wunderschön … das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf Coachella, und das wird richtig Spaß machen", schwärmte Bieber während seines Auftritts.
Doch hinter seinem augenscheinlich entspannten Auftreten verbarg sich eine sehr lange Musik-Pause. Wie Page Six berichtete, habe Bieber seit über vier Jahren kaum eine Bühne betreten.
Kurz nachdem der 32-Jährige eine temporäre Gesichtslähmung erlitten hatte, musste er seine "Justice World Tour" schlussendlich 2022 abbrechen.
Alles wegen Geldnot: Justin Bieber muss Musikkataloge verkaufen
Auch finanziell geriet der Sänger in eine Abwärtsspirale. Laut Page Six habe Bieber einen seiner Musikkataloge für rund 200 Millionen Dollar (circa 173 Millionen Euro) verkaufen müssen. Auch die langjährige Beziehung zu seinem Manager soll vor wenigen Monaten zerbrochen sein.
"Justin hasst Scooter – und Hailey auch", zitierte das Newsportal einen Insider. Trotz der vergangenen Monate scheint Bieber nun genau zu wissen, was er möchte.
Er selbst erklärte, es sei für ihn schwierig gewesen, "seine Kämpfe als Mensch öffentlich durchzumachen".
Ob das "Coachella Festival" in Kalifornien ein Neustart für den Musiker sein wird, bleibt offen. Viele Fans sind sich jedoch sicher, dass seine Rückkehr für ordentlich Gesprächsstoff sorgen wird.
Titelfoto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP