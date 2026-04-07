Jahrelang unerklärliche Bauchschmerzen: Hazel Bruggers Symptome wurden heruntergespielt

Darmstadt - Sehr lange litt Hazel Brugger (32) unter unerklärlichen Bauchschmerzen. Erst Jahre später erhält sie im Teenager-Alter die Diagnose Zöliakie. Im Podcast " Mit den Waffeln einer Frau " von Barbara Schöneberger (52) erzählt die Stand-up-Comedienne die ungeschönte Wahrheit über das Leben mit Glutenunverträglichkeit.

Comedienne Hazel Brugger (32) hat seit Jahren Zöliakie. © Hannes P Albert/dpa

Das ganze Drama begann im Kindesalter, wie die 32-Jährige offenbart: "Ich würde sagen, ich hatte so acht Jahre, wo ich einfach unerklärliche Bauchschmerzen hatte."

Statt sie ernst zu nehmen, seien ihre Beschwerden von ihrem Umfeld regelmäßig heruntergespielt worden: "Und dann hieß es auch immer: 'Ja, du bist halt gestresst.' Ich war zwölf und war halt wirklich nicht gestresst."

"Wovon hättest du gestresst sein sollen?", drückt auch Barbara Schöneberger ihr Unverständnis aus. Brugger: "Von diesen Diagnosen war ich halt dann irgendwann gestresst. Und dann dachte ich: 'Ach, scheiß drauf, das ist jetzt einfach mein Leben. Ich habe halt einfach Bauchschmerzen.'"

Heute weiß die zweifache Mutter mit ihrer Erkrankung umzugehen.

Gleichzeitig könne sie allerdings nicht verstehen, wenn Menschen Mitleid gegenüber Betroffenen äußern: "Das ist nicht schrecklich. Schrecklich ist, wenn du es nicht essen kannst, es aber nicht weißt. Also, sobald du was rausgefunden hast, ist es immer besser als vorher."