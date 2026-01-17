Jennifer Garner packt aus: Diese amüsante Obsession hatte ihr Ex-Mann Ben Affleck

Jennifer Garner (53) packte über die Obsession ihres Ex-Mannes aus. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Vor wenigen Tagen war die Schauspielerin zu Gast in einer Buchhandlung in der US-Stadt Los Angeles und beantwortete dort einige Fragen.

Wie Page Six berichtete, kam sie dabei auch auf die Dreharbeiten zu "The Town" im Jahr 2009 zu sprechen, in dessen Film Affleck eine der Hauptrollen übernommen hatte.

Dabei erzählte die 53-Jährige, dass ihr damaliger Ehemann in dieser Zeit einen ganz bestimmten Song in Dauerschleife gehört hatte - und das unabhängig von der Uhrzeit! Es handelte sich um Beyoncés (44) Hit "Halo".

Dann fragte sie das Publikum: "Macht ihr das auch? Hört ihr euch einen Song immer und immer wieder an?"

Garner fügte hinzu, dass sie zu dieser Zeit gemeinsam in einem Haus gelebt hatten und bereits ein dreijähriges Kind sowie ein Baby hatten. Während sie es stillte, musste sie sich den Song immer wieder anhören.