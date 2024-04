Bachelor-Siegerin Jennifer Lange berichtet von feuchter Panne: "Eine nasse Angelegenheit"

Köln - Vor wenigen Tagen hat Ex- "Bachelor" -Kandidatin Jennifer Lange ( 30) noch die Sonne Portugals genossen, jetzt friert sie im bitterkalten Deutschland. Umso schlimmer, dass ihr am Samstag (20. April) noch ein feuchtes Missgeschick passiert ist.

Via Instagram hat Jennifer Lange (30) am Samstag (20. April) von dem Missgeschick berichtet. © Bildmontage: Instagram/jenniferlange (Screenshots)

Davon berichtet die werdende Mama in ihrer Instagram-Story.

Zu einem Bild vom Inneren ihres Wagens schreibt sie: "Hachja schön! In Deutschland das Dach des Autos offen lassen ist eine nasse Angelegenheit."

Und tatsächlich sind auf dem Beweisfoto zahlreiche heruntergefallene Blätter zu sehen, die sich im Inneren des Autos gesammelt haben.

Wie schlimm das feuchte Missgeschick wirklich war, zeigt außerdem ein Video in Jennifers Story, in dem sie die buchstäblich triefend nasse Fußmatte ihres Wagens in die Luft hält.