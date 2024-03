"Das nenn ich mal Mama Glow!" Jennifer Lange präsentiert stolz ihre Baby-Kugel

Köln - Dieses Glück will sie jetzt der ganzen Welt zeigen! "Bachelor" -Siegerin Jennifer Lange (30) hat erst vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, nun präsentiert die 30-Jährige stolz ihre Baby-Kugel.

Und tatsächlich! Während man der einstigen "Bachelor"-Siegerin auf einem Bild von vorne die Schwangerschaft tatsächlich so gut wie gar nicht ansehen kann, tritt aus einer seitlichen Perspektive ihr praller Baby-Bauch so richtig in Erscheinung.

Darauf ist die 30-Jährige in einem blauen Croptop mit dazu passender Leggings zu sehen, wie sie stolz ihre deutliche Wölbung am Bauch präsentiert.

Jennifer Lange (30) zeigt sich bei Instagram über die großen Fortschritte ihres ungeborenen Kindes erstaunt und stolz. © Instagram/jenniferlange (Screenshot)

Sieht offenbar auch Jennifer so: "Da schmeiße ich mich ahnungslos in meinen Sportfummel, gucke mich von der Seite im Spiegel an und dann sehe ich diese große Kugel", staunt sie.

Parallel dazu teilt die Influencerin ein Video, in dem sie sich liebevoll über ihren Bauch streichelt und dabei ein herzerwärmendes Lächeln auf den Lippen trägt. Die 30-Jährige schwebt förmlich im Baby-Glück!

"Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, dass ein kleiner Mensch in mir wächst", freut sie sich. Zumal der Nachwuchs schon große Fortschritte mache: "Es müsste jetzt so groß sein wie ein Apfel 🍏."

Und auch Jennifers Fans freuen sich mit der 30-Jährigen. "Das nenn ich mal Mama Glow!! Du siehst bezaubernd aus 😍", schreibt eine Userin, während eine andere meint: "Schwanger sein steht dir so gut, meine Liebe 🥹❤️ Wunderschön 🙏🏼 Genieß die Zeit."

Doch ein Kommentar schlägt sie alle: "Es ist einfach ein Wunder", schreibt Bald-Papa Darius Zander (40) unter der wunderschönen Bilderstrecke.