Fan-Post bringt Jennifer Zander auf die Palme: "Wann hört das endlich auf?"

Köln - Nach der teils heftigen Kritik an ihrem Brautkleid hat Jennifer Zander (30) am Wochenende erneut unliebsame Fan-Post bekommen. Ihre Reaktion hat es in sich!

Statt sich von der Kritik in die Knie zwingen zu lassen hatte Jennifer Lange abermals nur Liebe im Sinn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Nicht mal eine Woche ist es her, dass sich die werdende Mama höchst persönlich zu den fiesen Kommentaren zu ihrem Brautkleid geäußert hat.

Jetzt hat die Wahl-Kölnerin schon wieder Fan-Ärger... Wie die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story publik machte, packte eine Followerin ihre Wut in eine kurze und knappe E-Mail.

"Oh, jetzt blockiert... Naja. Mir ist noch was eingefallen zum Thema, wer ich bin. Also ich kann dir sagen, wer du bist. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens und ich bin eine Person, die am öffentlichen Leben teilnimmt", lautete der kryptische Anfang.

Weiter heißt es: "Das heißt du musst damit leben, dass Menschen wie ich etwas zu deinen Posts sagen, ob es dir passt oder nicht."

Wie die Bremerin aufklärte, schien es die Userin mit ihrer Kleid-Kritik derart auf die Spitze getrieben zu haben, dass Jenny sie kurzerhand blockieren musste. In ihrer Story schrieb sie dazu: "WHY... Wann hört das auf. Wahrscheinlich niemals."