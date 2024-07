"Fühle mich unwohl": Hochschwangere Jennifer Lange hat gesundheitliche Probleme

Mallorca (Spanien) - Jennifer Lange (30) genießt aktuell einen Familienurlaub auf Mallorca. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Darius Zander (40) und den Schwiegereltern in spe tourt sie aktuell auf der Baleareninsel. Doch trotz der schönen Aussicht und des herrlichen Wetters fühlt sie sich unwohl.

"Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte erst überlegt, mein Auge zu verdecken, aber es ist jetzt so, wie es ist. Es sieht einfach kacke aus und ich fühle mich unwohl. Aber was soll ich machen?", fragt sie ihre fast 315.000 Anhängern auf Instagram.

Derzeit genießt die "Bachelor"-Siegerin einen Familienurlaub auf Mallorca. © Bildmontage: Instagram/jenniferlange (Screenshots)

Daher machte sie sich samt Familie auf in den Urlaub auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Allerdings hat die einstige "Bachelor"-Siegerin ein wichtiges Utensil in ihrer Wohnung in Köln liegen lassen.

"Das Geile ist, ich habe einfach meine Salbe vergessen. Genau die Salbe, die ich jetzt für das Auge brauche. Aber ich glaube, diese wunderschöne Natur und die Meeresluft und alles, was dieser Ort uns gibt, heilt das schon von ganz alleine", glaubt die 30-Jährige.

Denn es sei wirklich ein "Träumchen" auf der Baleareninsel.

Bleibt für die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin zu hoffen, dass der Urlaub auch das gesundheitliche Malheur wieder behebt.