Funkstille bei Jennifer Zander: Influencerin kündigt Abschied an

Mit Söhnchen Anton und Ehemann Darius verbringt Jennifer Zander in diesem Jahr die feierlichen Weihnachtstage. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Ausgelöst wird die Frage durch den neuesten Instagram-Beitrag der frisch gebackenen Familien-Mama.

Mit drei niedlichen Momentaufnahmen - unter anderem einer zuckersüßen roten Weihnachtsbaumkugel mit dem Namen "Anton" - will sich die ehemalige Bewohnerin aus dem "Sommerhaus der Stars" nämlich vorerst von der Bildfläche verabschieden.

"Wir sind über die Feiertage in Köln und rutschen ganz ruhig ins neue Jahr, bei Oma und Opa in 'Friedlichhausen' rein", kündigt die Zumba-Trainerin an.

Bis der Rutsch ins neue Jahr aber über die Bühne geht, will Jenny samt Ehemann Darius (41) und Sohnemann Anton erst einmal untertauchen. "Bis dahin legen wir das Handy einfach mal weg und genießen die Zeit für uns."

Inmitten ihrer Familie aus dem hohen Norden und ihrer eigenen Kleinfamilie will der Ex-Realitystar also neue Kraft tanken und die Batterien wieder voll aufladen.