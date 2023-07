Jennifer Lange: Darum lässt sie Köln und Freund Darius Zander hinter sich

Köln - Ex-Bachelor-Siegerin Jennifer Lange (29) hat es wieder getan! Die Zumba-Trainerin ist am heutigen Freitag zu einer ganz besonderen Reise aufgebrochen. Freund Darius Zander (39) schaut dabei in die Röhre ...

Jennifer Lange brach am heutigen Freitagmorgen zu einer ganz großen Reise auf. © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Die gelernte Sport- und Gesundheitsmanagerin liebt das Reisen! Fast jährlich erkundet die 29-Jährige fremde Länder und lässt ihre Fans regelmäßig daran teilhaben.

Auch Freund "Dari" ist oftmals mit von der Partie - doch diesmal ist alles anders!

In Südafrika sucht Jenny an der Seite zahlreicher Gleichgesinnter fortan das nächste Abenteuer, um sich mit Yoga und Co. in andere Bewusstseinssphären zu katapultieren und das Leben am Schopfe zu packen.

"Dari kommt diesmal leider nicht mit", fasste sie unter einem traurigen Foto ihres Auserwählten kurz und knapp zusammen. Warum? Das ließ die gebürtige Bremerin offen.

Und was darf vor dem Flug ins große Glück nicht fehlen? Richtig, eine passende Frage an ihre Community! "Bist du schon mal alleine gereist", wollte die leidenschaftliche Zumba-Trainerin von ihren mehr als 300.000 Fans wissen.

Nur wenige Stunden später meldete sich Jenny schließlich nach überstandenem Check-in aus dem Flieger und ließ ihrer Vorfreude freien Lauf. "Boarding completed! Wir sehen uns im Busch."