Jennifer Lange kriegt Nachricht von absolutem Mega-Star! Dieser Mann steckt dahinter

Pünktlich zum Wochenende versüßte Sänger Bryan Adams der Influencerin den Tag © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Dass sich die 29-Jährige nach dem Auszug aus dem "Sommerhaus der Stars" 2020 einem regelrechten Sinneswandel unterzog, liegt nicht zuletzt an Freund "Dari".

Seit fast zwei Jahren geht das Duo gemeinsam durchs Leben und zog erst vor einem knappen halben Jahr nach Köln. Auf ihrem Instagram-Channel lässt die 29-Jährige ihre mehr als 300.000 Fans tagtäglich an inspirierenden und ehrlichen Themen teilhaben.

Jetzt hat der Ex-Freundin von Andrej Mangold (36) allerdings nicht ihr Gatte den Kopf verdreht, sondern ein absoluter Superstar! Um für seinen neuen Song die Werbetrommel zu rühren, slidete kein Geringerer als Bryan Adams (63) in die Direct Messages der gebürtigen Bremerin!

Nicht nur zahlreichen Fans dürfte es anhand dieser Überraschung die Sprache verschlagen haben. Auch Jenny selbst konnte es nicht fassen, als der "Summer of 69"-Interpret in ihrem Postfach auftauchte.

"Der Moment, wenn Bryan Adams dir schreibt 🥹🫶🏻", schrieb sie zu ihrem Screenshot. Hintergrund der Nachricht ist sein neuer Anti-Kriegs-Song "What If There Were No Sides At All".