Jennifer Lange rechnet mit ihrem alten Leben ab: "Habe mich von diesem ganzen Bullshit gelöst"

Diesen lernte sie 2019 bei der neunten Staffel von "Der Bachelor" kennen, in der sie sich auch durchsetzen konnte. Ende 2020 trennten sich jedoch ihre Wege und mittlerweile hat die Fitness-Influencerin auch mit ihrem alten Leben abgeschlossen. "Es ist nicht so einfach gewesen wirklich dahin zu kommen, wo ich heute bin", so Jenny.

Die gebürtige Bremerin lebt mit ihrem Freund Darius Zander (39) mittlerweile in Köln. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/jenniferlange

Nun aber erlebt sie das krasseste Jahr - auch finanziell gesehen, da sie alles komplett verändert habe "und von Quantität auf Qualität gegangen bin und mich von diesem ganzen Bullshit gelöst habe", rechnet die Wahl-Kölnerin mit ihrem alten Leben ab. "Vom Fernsehen, vom Trash, von Dingen und auch von Menschen, die einfach gar nicht wussten, wer ich eigentlich bin."

Das sei nicht leicht, sondern steinig gewesen, diesen Weg zu gehen und auch mal wirklich nein zu sagen und auf ihr Gefühl zu hören. "Also es ist nicht nur so ein Impuls und so, sondern man muss ja auch diese Erfahrung machen und Fehler machen, beziehungsweise Dinge machen, wo man merkt: So okay, das bin ich gar nicht, das will ich gar nicht. Um dann zu merken, was man eigentlich möchte", führt die gebürtige Bremerin weiter aus.

Dies sei auch überhaupt nicht schlimm und könne einen nur weiterbringen. Es sei aber wichtig, dass man im Laufe des Lebens auch einfach mal nein sage.