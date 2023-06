Jennifer Lange teilt krasse Outfits für CSD und spaltet ihre Fans!

Köln - Jennifer Lange (29) hat am Donnerstag für ordentlich Zündstoff innerhalb ihrer Community gesorgt: Dabei wollte die Zumba-Trainerin doch eigentlich nur ihr frisches Outfit zum anstehenden CSD in Köln teilen.

Auch eine weitere Unbekannte störte sich an der gelebten Vielfalt des Pärchens und haute voller Wut in die Tasten. "Ich finde es total übertrieben, gibt es bald Hetero Prides? Jeder soll sein wie er möchte, es reicht langsam. Und diese Gender Ideologie, die mittlerweile Kinder involviert, geht gar nicht."

Für viele Fans scheinbar Grund genug, das Motto infrage zu stellen. "Und warum verkleidet ihr euch, wenn jeder so sein soll wie er will?", will eine Userin wissen.

Das finale Outfit teilte die einstige Herzensdame des Bachelors ebenso auf ihrem Kanal. © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Dass die Yoga-Liebhaberin allerdings nicht nur fragwürdige Meinungen in der Kommentarspalte zulässt, bewiesen zahlreiche andere Fans, die das Vorhaben der 29-Jährigen und ihres Auserwählten verteidigten und feierten.

"Wow, mir gefällt es. 🔥Beim CSD ist es noch lange nicht übertrieben 😂", "Daumen hoch für alle, die so bleiben, wie sie sind und sich nicht verbiegen lassen 👍" oder "Wir sind alles Menschen, also alle gleich und so sollten wir uns auch sehen und alle Statements in diese Richtung sind wichtig ❤️", war sich der Großteil ihrer Community einig.

Abschließend hatte die einstige "Der Bachelor"-Siegerin von 2019 noch einen wichtigen Hinweis an jene Kritikerin, die mit ihrer Frage den Sinn des Verkleidens infrage gestellt hatte.

"Weil wir Lust darauf haben uns zu verkleiden und mal anders auszusehen", antwortete Jenny. Bis zum 9. Juli läuft die "ColonePride" - auch mit der Unterstützung von Jennifer Lange und ihrem Darius.