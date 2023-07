Jennifer Lange teilt ungewöhnliche Aufnahmen von Freund Darius: Was hat der Musiker da an?

Köln - Dass Jennifer Lange (29) einen Hang zu ausgefallenen Outfits hat, bewies die Ex-Bachelor-Siegerin erst jüngst auf dem Kölner Christopher Street Day . Nun stand allerdings Freund Darius Zander (39) im Mittelpunkt. Doch was steckt dahinter?

Als Astronaut nahm Darius Zander (39) während des Drehs seines Videos in einer Bar Platz. © Montage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Der Auserwählte zog nämlich am Dienstag in keinem geringeren Aufriss als in einem Astronauten-Kostüm durch Köln!

Wer jetzt allerdings an einen simplen Spaß und munteren Zeitvertreib glaubt, Fehlanzeige! Hinter der auffälligen Verkleidung steckt harte Arbeit. Grund dafür ist der Dreh eines neuen Musikvideos des 39-Jährigen. "Bin heute noch mit Commander Zander unterwegs für eine wichtige Mission", schrieb Jenny zu einem ungewöhnlichen Schnappschuss.

An der Seite der 29-Jährigen und eines Kameramanns zog der Sonnyboy im silbernen Anzug durch die Domstadt, um an zahlreichen Spots ganz besondere Szenen zu drehen.

"Wir drehen die nächsten zwei Tage das Musikvideo für Daris neue Single 😁🙌🏻", beschrieb die einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin das bunte Treiben.