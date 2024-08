Jennifer Lange wagt romantischen Schritt, Fans sind völlig aus dem Häuschen

Jahrelang war die 30-Jährige im TV und abseits der Kameras als Jennifer Lange bekannt. Schon bald wird daraus allerdings Jennifer Zander! Das stellte die Bremerin zum Start in die neue Woche im Rahmen eines Termins zur Eheschließung klar.

Anfang August (genauer Termin unbekannt) will die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) ihrem musikalischen Goldstück schließlich das Jawort geben und hat sich passend dazu eine romantische Überraschung überlegt.

Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind bei Jenny und Dari (40) eher selten der Fall. © IMAGO / APress

Und ihre bessere Hälfte? Bekam sich kaum ein vor Freude, gab Jenny nach einem kurzen "Sicher?" nicht nur einen, sondern mehrere dicke Schmatzer.

Schon am Montagmorgen hatte die 30-Jährige eine kleine Überraschung in ihrer Story angekündigt. "Ready für die Anmeldung zur Eheschließung. Was? Ob ich eine kleine Überraschung für Dari geplant habe?", schrieb sie zuvor.

Nicht nur der Papa ihres noch ungeborenen Babys war angesichts der Überraschung völlig überrumpelt. Auch ihre Fans überschütteten sie und den 40-Jährigen mit jeder Menge Glückwünschen und süßen Kommentaren.

"Damit hat er nicht gerechnet ... 🔜 Die Zanders", nannte die Wahl-Kölnerin den kurzen und emotionalen Ausschnitt. Wann genau die zwei vor den Traualtar treten werden, ließ Jenny bislang offen.