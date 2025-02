Jennifer Zander im Baby-Fieber: Das macht Söhnchen Anton jetzt schon!

Selbst Yoga macht die Influencerin neben ihrem Sohn. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Erst am Donnerstag hatte die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) die Reise nach Bremen angekündigt. Und das, obwohl die Influencerin und Werbefigur zuvor Opfer einer fiesen Klau-Attacke geworden war.

In einem Mietwagen hatte Jenny vor einer Woche den Maxi-Cosi ihres Söhnchen Anton bedauerlicherweise liegen lassen und vergessen. Trotz zahlreicher in Bewegung gesetzter Hebel war der Kindersitz ihres Sohnemanns nirgends aufzufinden. "Beklaut worden zu sein fühlt sich ziemlich scheiße an", beklagte die 30-Jährige im Anschluss in ihrer Instagram-Story.

Zuvor hatte sie noch jede Menge Hoffnung in die Nachmieter des Autos gesteckt. Aber: Pustekuchen ...

"Ich hoffe der neue Besitzer wird damit glücklich", schob die Fitness-Fanatikerin frustriert hinterher. In ihrer Heimatstadt will Jenny daher jetzt gemeinsam mit ihrer Familie die Seele baumeln lassen und den Diebes-Stress aus dem Kopf kriegen.