Jennifer Zander klagt über Gesundheitszustand: Steckt sie in mentaler Krise?

Köln - Normalerweise strotzt Jennifer Zander (31) nur so vor Lebensfreude, Energie und Tatendrang. Plötzlich plagt sich die Neu-Mama allerdings mit Wehwehchen völlig unbekannter Herkunft herum. Was ist los bei ihr?

"Ich bin gerade irgendwie so gar nicht auf der Höhe. Seit dem letzten Mal Kundalini-Yoga am Sonntag fühl ich mich richtig schlapp und müde. Obwohl mir der Kurs sonst immer so viel Energie gegeben hat."

Fast schon aus dem Nichts ist die Batterie der Wahl-Kölnerin aber urplötzlich leer, wie sie jüngst auf Instagram zu verstehen gegeben hat. Nach einer sonst energiegeladenen Yoga-Session soll es ihr in den Tagen darauf gar nicht so gut gegangen sein.

Via Instagram berichtete die 31-Jährige am Dienstagnachmittag über ihren ungewohnten Zustand. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Nämlich ein ausgiebiger Spaziergang an der frischen Luft - inklusive Baby-Begleitung! "Was mir an solchen Tagen hilft: erstmal akzeptieren, dass es so ist und nicht schlecht mit sich reden", schreibt sie zu einem ihrer neuesten Story-Slides auf Instagram.

"Es war genau die richtige Entscheidung rauszugehen. Es ist nämlich immer so. Es hilft einfach - an die frische Luft. Vor allem, wenn man so müde und erschöpft ist und denkt, dass man am liebsten liegenbleiben wollen würde."

Untermalt mit melancholischer Musik präsentiert die Momfluencerin schließlich einen ruhigen Schwenk aus ihrem Leben, gönnt sich und Söhnchen Anton eine ausgiebige Auszeit mitten am Kölner Rheinufer.