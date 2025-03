Jennifer Zander mit intimer Frage konfrontiert: So eiskalt reagiert die Influencerin

Auf eine ihrer jüngsten Storys bekam Jennifer Zander plötzlich Nachfragen zu ihrer Oberweite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander

Normalerweise ist die Influencerin und Neu-Mama für ihren intensiven Austausch mit ihrer Community bekannt, spricht dabei oft über Spiritualität und die Verbundenheit von Körper und Natur.

Einer ihrer Followerinnen brannte jüngst allerdings nur eine ganz bestimmte Frage unter den Nägeln. "Hast du deine Brüste machen lassen?", wollte die Unbekannte von der Wahl-Kölnerin wissen.

Denn: Seit ihrer Schwangerschaft scheint sich der Körper der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin tatsächlich stark verändert zu haben.

Insbesondere ihre Oberweite soll der 31-Jährigen zufolge gewachsen sein. "Wisst ihr, was ich absolut geil finde an der Schwangerschaft? (...) Ich finde es so geil, dass die Brüste so wachsen", hatte die Bremerin damals verraten.