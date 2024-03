Jennifer Lange spricht Realtalk: Das findet sie an Schwangerschaft besonders "geil"

Köln - Rund einen Monat nach Bekanntgabe der Baby-News hat Jennifer Lange (30) verraten, was sie an ihrer Schwangerschaft ganz besonders feiert. Das dürfte auch Freund Darius Zander (40) ganz besonders freuen.

Am Montag meldete sich Jennifer Lange freudestrahlend bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Lange

Pünktlich zum Valentinstag hatte die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) die süßen Neuigkeiten mit der Welt geteilt.

Seitdem gleicht im Leben der gebürtigen Bremerin kein Tag dem vorherigen. Via Instagram-Story plauderte die 30-Jährige am gestrigen Montag aus dem Nähkästchen und kam dabei kaum noch aus dem Strahlen heraus.

"Wisst ihr, was ich absolut geil finde an der Schwangerschaft? (...) Ich finde es so geil, dass die Brüste so wachsen", beömmelte sich die werdende Mama. Ein Vorteil, der auch Musiker-Freund Darius nicht verborgen bleiben dürfte.

"Ich habe ja generell kleine Brüste - die ich auch wunderschön finde. Aber ich hab auch nichts dagegen, wenn da ein bisschen was dazu kommt", verriet Jenny offen und ehrlich.