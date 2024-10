22.10.2024 11:57 Kurz nach Geburt ihres Sohnes: So geht es Jennifer Zander inzwischen

Influencerin Jennifer Zander ist wieder top in Form! So motiviert und fit zeigt sich die Wahl-Kölnerin in der neuen Woche ihren Fans.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nicht einmal zwei Monate liegt die Geburt von Söhnchen Anton erst zurück: Trotzdem zeigt sich Jennifer Zander (31) wieder fast zurück in ihrer sportlichen Höchstform. Ihr kleiner Anton durfte in den Instagram-Storys von Jennifer Zander (31) zuletzt nicht fehlen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander Nach kurzer Baby-Pause in den sozialen Netzwerken hat sich der Content der Wahl-Kölnerin inzwischen nahezu vollständig auf ihr Leben als Mama zugeschnitten. Immer wieder teilt die Ex-Bachelor-Siegerin dabei liebevolle Ausschnitte aus ihrem Alltag. Diesmal stand allerdings nicht Sohnemann Anton im Mittelpunkt, sondern seine durchtrainierte Mama. Die präsentierte ihrer Fangemeinde zum Start in die neue Woche nämlich ihren mühsam zurück erkämpften Waschbrettbauch und sprach davon, dass ihre Bauchmuskeln endlich wieder zum Vorschein gekommen seien. Jennifer Lange Jennifer Zander gibt News um Baby preis: Bei einer Sache fühlt sie sich total unwohl Von alledem schien ihr Nachwuchs aber nicht die Bohne mitzubekommen. Denn: Der sieben Wochen alte Knirps schlief - sehr zur Verwunderung seiner Mama - während Jennys Story pausenlos. "Ich habe es gerade so geschafft, mir mein Frühstück und Sport zu machen, obwohl ich mit dem Kleinen alleine bin. Und der schläft einfach immer noch", war die 31-Jährige von den Schlaf-Qualitäten ihres Hosenscheißers begeistert. Jennifer Zander berichtet ausführlich von Geburt Die Zumba-Trainerin genoss am Montag die Zeit zu zweit mit ihrem Nachwuchs. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander Von Papa Darius (40) war während der privaten Einblicke seiner Gattin übrigens keine Spur. Wo sich der Musiker am Montagmorgen aufgehalten hat, verriet die Bremerin nicht. Stattdessen genoss sie ihren Vormittag ganz für sich allein. "Ich habe endlich ein bisschen Me-Time." In der scheint sich die frischgebackene Mama offensichtlich auch um bislang liegen gebliebene Projekte gekümmert zu haben. Nur ein paar Stunden später veröffentlichte sie schließlich den ersten Teil ihres lange Zeit vor sich hergeschobenen "Geburtsberichts", in dem sie ihre Erfahrungen rund um die Geburt von Anton mit der Welt teilte. Jennifer Lange Jennifer Zander erinnert sich an Geburt von Sohn Anton: "Nichts damit vergleichbar!" Wie viele Teile ihr ganz privater Geburtsbericht enthalten wird, ließ Jenny derweil noch offen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jennifer Zander