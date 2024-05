Ehe-Aus mit Ben Affleck? Jennifer Lopez gibt überraschendes Statement ab!

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben 2022 geheiratet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Nachdem der Filmstar zuletzt immer wieder ohne Ehering gesichtet worden war, zeigte er sich laut Page Six nun erstmals wieder mit dem silbernen Schmuckstück am Finger. Auf Paparazzi-Fotos, die den 51-Jährigen bei einem Dinner mit Freunden in Santa Monica zeigen, ist der Ring an Afflecks linker Hand nicht zu übersehen.

Eine bewusste Zurschaustellung oder nur ein zufälliger Schnappschuss?

Gut möglich, dass auch der Schauspieler die Gelegenheit gezielt nutzte, um die anhaltenden Trennungsgerüchte zu entkräften.

Bereits vor wenigen Tagen war das Paar überraschend gemeinsam bei einer Veranstaltung in Los Angeles aufgetaucht und hatte so den Berichten um angebliche Probleme in seiner Ehe getrotzt.