Inmitten von Scheidungs-Gerüchten! Ben Affleck und Jennifer Lopez verblüffen Fans mit einem Detail

Los Angeles (USA) - Obwohl das Paar mit Scheidungsgerüchten konfrontiert und seit Wochen nicht mehr zusammen gesehen wurde, tauchten Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) am Sonntag gemeinsam bei einer Veranstaltung in Los Angeles auf.

Mitte März besuchten Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) ein NBA-Basketballspiel zwischen den Golden State Warriors und den Los Angeles Lakers. © Ashley Landis/AP/dpa

Zuvor wurden beide in seinem Auto gesehen. Affleck hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand, auf dem Bildschirm war ein sexy Foto seiner Ehefrau zu sehen, darüber stand deutlich sichtbar ihr Name, den er unter "Jennifer Affleck" abgespeichert hat, berichtet Daily Mail.

Allerdings rätselten Fans, warum der Schauspieler seine Frau anrief, als sie direkt neben ihm im Wagen saß.



Es ist möglich, dass der zweifache Oscar-Preisträger Lopez bat, ihn anzurufen, damit er den Fotografen auf subtile Weise sein Handy zeigen konnte, um die jüngsten Scheidungsgerüchte herunterzuspielen, spekuliert Daily Mail.

Es ist auch erwähnenswert, dass sowohl Affleck als auch Lopez ihre Eheringe trugen - nur wenige Tage, nachdem der 51-Jährige mehrmals ohne den Ring gesehen wurde.

Zudem wurde angenommen, dass Ben Affleck bereits aus dem gemeinsamen Haus in L.A. ausgezogen sei.

Wie ein Insider Us Weekly verraten haben soll, habe sich das Paar jedoch nicht getrennt, sondern aktuell "Probleme in seiner Ehe".