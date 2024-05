Ehe-Aus bei Jennifer Lopez? Ben Affleck ohne Ring gesichtet!

Angeblich sollen Bennifer schon seit geraumer Zeit getrennt leben. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits in den 2000ern waren J.Lo und Affleck ein Paar, planten sogar schon ihre Hochzeit. 2004 war dann aus der Traum, die Verlobung der beiden ging in die Brüche.



Jahrelang herrschte daraufhin Funkstille, bis sie vor etwa drei Jahren wieder aufeinandertrafen und ihre Liebe frisch aufblühte.

Im Frühjahr 2021 machten sie ihr Liebescomeback öffentlich, 2022 traten sie endlich gemeinsam vor den Traualtar.

Seither machte die "Jenny from the Block"-Sängerin kein Geheimnis daraus, wie glücklich sie mit Ben an ihrer Seite ist. So widmete sie ihm ihr neuestes Album "This Is Me... Now", drehte sogar einen gleichnamigen Film und bezeichnete ihn als "die größte Liebesgeschichte, die nie erzählt wurde".

Ein Insider erklärte gegenüber InTouch: "Sie werden nie aufhören, sich zu lieben, aber sie kann ihn nicht kontrollieren und er kann sie nicht ändern. Es hätte niemals funktionieren können."