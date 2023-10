Heiß, heißer, J.Lo: Sängerin räkelt sich verführerisch

Jennifer Lopez (54) präsentiert stolz ihre eigene Kollektion. © Intimissimi

Die Schauspielerin hat sich für das italienische Unterwäsche-Unternehmen Intimissimi in Schale geworfen.

Jetzt hat die 54-Jährige eine eigene Kollektion entworfen. Der Name "This Is Me Now" ist inspiriert von ihrem kommenden Album, das sich mit ihrer persönlichen Entwicklung befasst.

Für die Bilder der Kampagne räkelt sich die Ehefrau von Schauspieler Ben Affleck (51), den sie im Juli 2022 heiratete, elegant auf einem Sofa und Sessel. Mit laszivem Blick schaut die Sängerin dabei in die Kamera und präsentiert ihren durchtrainierten Körper, auf den sie sichtlich stolz ist.

"Dessous sind zutiefst intim - sie sind wie eine Umarmung, die uns befähigt, uns frei und schön zu fühlen", erklärt J.Lo in einer Mitteilung.

Promi-Kollegen wie Hotel-Erbin Paris Hilton (42) sind ganz entzückt, sie postete mehrere Herzaugen-Emojis.